Edilizia scolastica: Terzo di Aquileia, "G. Capponi" ancora più sicura

Terzo di Aquileia, 18 gennaio - Il complesso scolastico di Terzo di Aquileia 'G.Capponi' è perfettamente agibile e pienamente operante.



L'edificio, visitato oggi dall'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, è stato adeguato in tempi record senza che ne risentisse l'andamento delle lezioni dell'anno scolastico in corso.



Il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione virtuosa tra scuola, istituzioni, famiglie, che ha consentito di superare i disagi nelle ultime settimane dei lavori all'inizio dell'anno scolastico.



I lavori, iniziati il 21 agosto e terminati il 12 ottobre 2017, erano stati eseguiti grazie a un finanziamento straordinario di 200 mila euro erogato dalla Regione attingendo al Fondo di emergenza istituito per poter fare fronte agli interventi più urgenti.



Grazie a un ulteriore stanziamento statale di 3 milioni di euro, sarà presto possibile rendere l'edificio scolastico, risalente agli anni Sessanta, ancora più sicuro e ecosostenibile, con interventi di manutenzione straordinaria e mirati al risparmio energetico.



Sempre oggi, l'assessore e tecnici della Direzione regionale Infrastrutture hanno compiuto a Terzo d'Aquileia un sopralluogo su viale XX Settembre, asse viario corrispondente alla ex strada provinciale 81, ora di competenza di Fvg Strade; nell'occasione il sindaco ha illustrato nel dettaglio le necessità della strada per la cui completa riqualificazione servirebbero circa 1,9 milioni di euro. ARC