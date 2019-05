Elezioni amministrative: domenica 26/5 alle urne in 117 Comuni Fvg

In concomitanza con il voto per il Parlamento europeoTrieste, 24 mag - Domenica 26 maggio gli elettori di 117 Comuni del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati alle urne, dalle ore 7 alle 23, non solo per il rinnovo del Parlamento europeo ma anche per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.Solo uno dei Comuni chiamati al voto supera i 15 mila abitanti. Si tratta di Porcia, dove oltre al primo cittadino si eleggeranno 24 consiglieri. In questo caso, nell'eventualità in cui al primo turno nessuno dei candidati sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, la legge prevede lo svolgimento del turno di ballottaggio nella giornata di domenica 9 giugno. In tutti gli altri casi si vota a turno unico e risulta eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa del voti validi.Da registrare il caso del Comune di Andreis dove, pur essendo gli organi municipali in scadenza di mandato, non si terranno le elezioni amministrative in quanto non è stata presentata alcuna candidatura.Le modalità di espressione del voto sono le stesse in tutti i Comuni. L'unica diversità è rappresentata dalla possibilità per gli elettori di Porcia (come detto l'unica località con più di 15mila abitanti) di formulare un voto disgiunto, ossia di indicare un candidato alla carica di sindaco e una lista a lui non collegata.E' valido il voto tracciato unicamente sul simbolo della lista, così come quello tracciato esclusivamente sul nome del candidato sindaco, oppure quello che comprenda sia il nome dell'aspirante primo cittadino sia il contrassegno di una lista collegata.Oltre che per il candidato sindaco e per una lista si può votare anche per uno o due candidati consiglieri (di generi diversi) scrivendo i loro cognomi accanto al simbolo della lista votata.Le operazioni di scrutinio si svolgeranno dalle ore 14 di lunedì 27 maggio, subito dopo la conclusione dello spoglio per le concomitanti elezioni europee.Questa la lista completa dei 117 comuni che andranno al voto: Amaro (841 abitanti.); Ampezzo (1.030); Aquileia (3.441); Arba (1.309); Artegna (2.877); Attimis (1.861); Basiliano (5.353); Bicinicco (1.922); Budoia (2.552); Buttrio (4.039); Camino (1.660); Campoformido (7.679); Campolongo Tapogliano (1.210); Capriva del Friuli (1.731); Carlino (2.790); Cassacco (2.911); Castions di Strada (3.866); Cavasso Nuovo (1.606); Cavazzo Carnico (1.087); Cercivento (696); Chiopris Viscone (620); Chiusaforte (703); Colloredo di Monte Albano (2.231); Cordovado (2.748); Corno di Rosazzo (3.269); Coseano (2.247); Dignano (2.389); Doberdò del Lago (1.441); Dolegna del Collio (390); Enemonzo (1.351); Fagagna (6.279); Fanna (1.556); Farra d'Isonzo (1.752); Flaibano (1.197); Forni Avoltri (642); Forni di Sopra (1.027); Forni di Sotto (620); Frisanco (645); Gonars (4.790); Gradisca d'Isonzo (6.528); Grimacco (374); Lauco (784); Lestizza (3.885); Lusevera (700); Magnano in Riviera (2.366); Malborghetto Valbruna (969); Manzano (6.581); Marano Lagunare (1.963); Mariano del Friuli (1.600); Medea (970); Meduno (1.674); Mereto di Tomba (2.709); Moggio Udinese (1.814); Monrupino (881); Morsano al Tagliamento (2.865); Mortegliano (5.045); Moruzzo (2.391); Mossa (1.659); Muzzana del Turgnano (2.641); Osoppo (3.006); Ovaro (2.010); Pagnacco (5.044); Paluzza (2.372); Pasian di Prato (9.375); Pasiano di Pordenone (7.843); Pavia di Udine (5.698); Pontebba (1.503); Porcia (15.251); Povoletto (5.572); Pozzuolo del Friuli (6.880); Pradamano (3.536); Prato Carnico (927); Precenicco (1.484); Prepotto (809); Pulfero (1.033); Ragogna (3.023); Ravascletto (560); Raveo (508); Reana del Rojale (5.032); Remanzacco (6.066); Resia (1.091); Rigolato (502); Rive d'Arcano (2.479); Rivignano Teor (6.403); Roveredo in Piano (5.779); San Dorligo della Valle (5.912); San Floriano del Collio (798); San Giovanni al Natisone (6.117); San Leonardo (1.161); San Lorenzo Isontino (1.548); San Martino al Tagliamento (1.496); San Pietro al Natisone (2.223); San Vito al Torre (1.333); San Vito di Fagagna (1.682); Santa Maria La Longa (2.417); Sappada (1.306); Savogna d'Isonzo (1.727); Sedegliano (3.937); Sesto al Reghena (6.319); Sgonico (2.077); Socchieve (941); Staranzano (7.199); Stregna (398); Tavagnacco (14.262); Terzo di Aquileia (2.881); Tolmezzo (10.570); Tramonti di Sopra (358); Tramonti di Sotto (410); Trasaghis (2.298); Treppo Grande (1.741); Trivignano Udinese (1.689); Turriaco (2.780); Venzone (2.230); Verzegnis (906); Villa Santina (2.222); Visco (775); Zuglio (606). ARC/GG/ppd