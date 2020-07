Elezioni: cittadini al voto il 20 e 21 settembre 2020

Sul portale autonomielocali.regione.fvg.it tutte le informazioniTrieste, 22 lug - La Giunta regionale ha fissato per le giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di 12 Comuni della Regione (Andreis, Barcis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Valvasone Arzene, Varmo e Villesse), in contemporaneo svolgimento con il referendum popolare confermativo del testo di legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".Inoltre, l'assessore regionale alle Autonomie locali ha adottato il decreto con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione degli organi comunali sopraindicati - tutti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti - per le medesime giornate del 20 e 21 settembre 2020.Nel portale delle Autonomie locali, Sezione Elezioni, all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/e lezioni2020/ sono a disposizione tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative 2020. ARC/MA/pph