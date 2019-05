Elezioni comunali: Andrea Paschini sindaco di Verzegnis

Trieste, 27 mag - Andrea Paschini, appoggiato dalla lista Progetto Verzegnis - Passione Comune, è stato eletto sindaco di Verzegnis.Paschini era l'unico candidato ed è stato eletto in quanto, pur essendo stata l'affluenza inferiore al 50 per cento (42,25 per cento), il quorum è stato raggiunto detraendo dagli aventi diritto al voto il numero degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire).Il candidato ha inoltre riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (387 preferenze su 485 votanti)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla consultazione elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/AL/ppd