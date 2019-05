Elezioni comunali: Andrea Pozzo sindaco di Pasian di Prato

Trieste, 27 mag - Andrea Pozzo, appoggiato dalle liste Cittadini per Pozzo, Forza Italia-Fratelli d'Italia per Pozzo sindaco, Lega Salvini, Unione di Centro-Con la Gente, è stato confermato sindaco di Pasian di Prato con 2.487 voti, pari al 47,16 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti:Alfonso Lendani (Pasian di Prato Democratica, Partecipasian-Lendani sindaco, Gpma-Giovani per Pasian di Prato) 1.581 voti (pari al 29,98 per cento)Marco Quai (Gruppi civici Pasian di Prato, Lista civica Volontariato e solidarietà a Pasian di Prato, Ermanno Venier per il sociale, Lista civica Autonomia e comunità) 1.205 voti (pari al 22,85 per cento)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla tornata elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/MA/ppd