Elezioni comunali: Casali sindaco di Martignacco

Trieste, 30 apr - Gianluca Casali, appoggiato dalle liste Insieme per la comunità, Uniti con Casali, Martignacco il nostro futuro, è stato eletto sindaco di Martignacco con 1.877 voti, pari al 51,26 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti Catia Pagnutti (Lega, Fratelli d'Italia/Forza Italia, Lista Catia Pagnutti sindaco) con 1.037 voti (pari al 28,32 per cento) e Massimiliano Venuti (Venuti sindaco, Venuti per unire) con 748 voti (pari al 20,43 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it