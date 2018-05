Elezioni comunali: Della Toffola sindaco di Polcenigo

Trieste, 30 apr - Mario Della Toffola, appoggiato dalle liste Viva Polcenigo Viva-Qualcosa di nuovo, Polcenigo per tutti movimento Civico, Insieme per Polcenigo, è stato eletto sindaco di Polcenigo con 1.365 voti, pari al 77,65 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti Diego Gottardo (Progetto Primavera democratica) con 393 voti (pari al 22,35 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/GG/fc