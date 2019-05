Elezioni comunali: Denis Lodolo sindaco di Pozzuolo del Friuli

Trieste, 27 mag - Denis Lodolo, appoggiato dalle liste Centro Destra per Pozzuolo e Lega Salvini, è stato eletto sindaco di Pozzuolo del Friuli con 1.438 voti, pari al 38,27 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti:Massimiliano Pozzo (Pozzuolo Democratica, Lista civica Pozzo Sindaco) 1.308 voti (pari al 34,81 per cento)Stefano Nazzi (Prospettiva Comune) 1.012 voti (pari al 26,93 per cento)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla tornata elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/MA/ppd