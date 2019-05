Elezioni comunali: Eliano Bassi sindaco di Buttrio

Trieste, 27 mag - Eliano Bassi, appoggiato dalle liste Intesa per Buttrio e Burinclude-Ambiente e salute, è stato eletto sindaco di Buttrio (Ud) con 1.241 voti, pari al 52,12 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti: Giorgio Sincerotto (Lega Salvini, Sincerotto Vive Buttrio e Buri Parte) 1.140 voti (pari al 47,88 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla consultazione elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/SSA/ppd