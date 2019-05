Elezioni comunali: Erika Furlani sindaco di Campoformido

Trieste, 27 mag - Erika Furlani, appoggiata dalle liste Lega Salvini, Lista civica rinnoviamo Campoformido, Liste civiche furlane - Cjampfuarmit e Progetto per Campoformido, è stata eletta sindaco di Campoformido (Ud) con 2.398 voti, pari al 55,34 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti: Monica Bertolini (Lista civica indipendente Progetto comune, Lista civica Comunità-Progetto Fvg Campoformido, Uniti per il comune Campoformido) 1616 voti (pari al 37,3 per cento); Diego Compagnoni (Per un nuovo comune) 319 voti (pari al 7,36 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla consultazione elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/SSA/ppd