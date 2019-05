Elezioni comunali: Giuliano Castenetto sindaco di Povoletto

Trieste, 27 mag - Giuliano Castenetto, appoggiato dalle liste Progetto Fvg Povoletto, Povoletto impegno comune e Intesa per Povoletto, è stato confermato sindaco di Povoletto con 1.606 voti, pari al 48,67 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti:Lorenzo Merluzzi (Scegliere Povoletto-Merluzzi Sindaco, Cantiere Giovani-Nuove idee per la comunità, Lega Salvini) 1.587 voti (pari al 48,09 per cento)Oliviero Paoletti (Priorità sicurezza) 107 voti (pari al 3,24 per cento)I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla tornata elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/MA/ppd