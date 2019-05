Elezioni comunali: Linda Tomasinsig confermata sindaco di Gradisca

Trieste, 27 mag - Linda Tomasinsig, appoggiata da Borghi per la Fortezza, Sinistra Europea - Rifondazione Comunista, Con Linda per il bene comune e Partito Democratico, è stata confermata sindaco di Gradisca d'Isonzo con 2.084 voti, pari al 56,16% delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti: Renzo Gerometta (Gradisca che verrà - Gerometta sindaco; Lega Salvini; Gradisca cambia - Gerometta sindaco) 1.212 voti (pari al 32,66%); Claudio Verdimonti (Cittadini per Gradisca) 415 voti (pari all'11,18%).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla tornata elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/PPH/ppd