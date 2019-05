Elezioni comunali: Manuel Piller Hoffer riconfermato sindaco Sappada

Trieste, 27 mag - Manuel Piller Hoffer, appoggiato dalla lista Per Sappada-Ver S'Plodn, è stato riconfermato sindaco di Sappada con 606 voti, pari al 68,40 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti:Marco Santoro (Sappada Cambia) 280 voti (pari al 31,60 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla consultazione elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/GG/ppd