Elezioni comunali: Marco Sartini sindaco di Porcia

Trieste, 27 mag - Marco Sartini, appoggiato dalle liste Lega Salvini FVG, Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, Lista civica Per Porcia, Forza Italia Berlusconi per Sartini, Progetto Fvg per una Regione speciale - AR Sartini sindaco, è stato eletto sindaco di Porcia con 4644 voti, pari 55,77 al per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti: Giuseppe Gaiarin (Partito Democratico, Porcia bene comune) 3105 voti (pari al 37,29 per cento). Mauro Biolcati (Movimento 5 stelle) 578 voti (pari al 6,94 per cento).Pur avendo questo Comune più di 15 mila abitanti, non sarà necessario il ballottaggio poiché uno dei candidati sindaco ha ricevuto, al primo turno, più del 50 per cento più uno dei voti validi.I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla consultazione elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/AL/ppd