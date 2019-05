Elezioni comunali: Mauro Popesso sindaco di Marano Lagunare

Trieste, 27 mag - Mauro Popesso, appoggiato dalla lista Uniti per Marano, è stato eletto sindaco di Marano Lagunare.Popesso era l'unico candidato ed è stato eletto in quanto il quorum è stato raggiunto con il 59,28% dei votanti rispetto agli aventi diritto. Il candidato sindaco ha inoltre riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti (902, pari al 100%).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla tornata elettorale (elezioni.regione.fvg.it) ARC/PPH/ppd