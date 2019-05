Elezioni comunali: Paolo Nadal sindaco di Roveredo in Piano

Trieste, 27 mag - Paolo Nadal, appoggiato dalle liste Lista Roveredo Progetto Fvg, Roveredo Sei Tu, Lega Salvini e Fratelli d'Italia è stato eletto sindaco di Roveredo in Piano con 2.387 voti, pari al 72,11 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti:Arrigo Buranel (Civica Roveredo Buranel Sindaco) 923 voti (pari al 27,89 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla consultazione elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/GG/fc