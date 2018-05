Elezioni comunali: Papais sindaco di Zoppola

Trieste, 30 apr - Francesca Papais, appoggiata dalla lista Un Comune per tutti con Francesca Papais, è stata eletta sindaco del Comune di Zoppola con 1815 voti, pari al 43,01 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti Pier Francesco Cardente (Centro destra per Cardente sindaco) con 703 voti (pari al 16,66 per cento), Candido Dal Mas (Lega) con 702 voti (pari al 16,64 per cento), Gianni Sartor (Autonomia Responsabile con Tondo per Sartor) con 549 voti (pari al 13,01 per cento) e Angelo Masotti Cristofoli (Alternativa Civica per Zoppola) con 451 voti (pari al 10,69 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito della Regione www.regione.fvg.it ARC/SSA/fc