Elezioni comunali: Revelant sindaco di Gemona del Friuli

Trieste, 30 apr - Roberto Revelant, appoggiato dalla lista Gemona attiva, è stato eletto sindaco di Gemona del Friuli con 4.234 voti, pari al 69,81 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti Adalgisa Londero (Progetto per Gemona, Gemona domani) con 1.831 voti (pari al 30,19 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/GG/fc