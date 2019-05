Trieste, 27 mag - Roberto Fachin, appoggiato dalla lista Il Cambiamento, è stato eletto sindaco di Socchieve con 120 voti, pari al 52,63 per cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti: Coriglio Zanier (Con la gente per la gente) 108 voti (pari al 47,37 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla consultazione elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/AL/ppd