Elezioni comunali: Sarcinelli sindaco di Spilimbergo

Trieste, 30 apr - Enrico Sarcinelli, appoggiato dalle liste Popolo di Centrodestra - Forza Spilimbergo, Con&Per Spilimbergo, Vivere Spilimbergo e Fratelli d'Italia, è stato eletto sindaco di Spilimbergo con 2.344 voti, pari al 38,10% cento delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti: Marco Dreosto (Patto per Spilimbergo, Lega, Spilimbergo civica) 1.867 voti (pari al 30,35 per cento). Leonardo Soresi (Spilimbergo in cammino, Spilimbergo democratica) 1.603 voti (pari al 26,06 per cento) Jacopo Sedran (MoVimento 5 stelle) 338 voti (pari al 5,49 per cento).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/PPD