Elezioni comunali (sotto 15mila ab.) e referendum: affluenza finale

Trieste, 30 apr - Affluenza finale alle ore 23.00 per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei Comuni con meno di 15mila abitanti:Brugnera - 4.586 votanti su 7.856 iscritti: 58,38 per centoFaedis - 1.691 votanti su 3.089 iscritti: 54,74 per centoFiume Veneto - 6.190 votanti su 10.490 iscritti: 59,01 per centoFiumicello Villa Vicentina - 3.376 votanti su 5.478 iscritti: 61,63 per centoFogliano Redipuglia - 1.684 votanti su 2.647 iscritti: 63,62 per centoForgaria nel Friuli - 1.078 votanti su 2.335 iscritti: 46,17 per centoGemona del Friuli - 6.282 votanti su 11.823 iscritti: 53,13 per centoMartignacco - 5 sezioni su 6, 3.051votanti su 6.152 iscritti: 60,69 per centoPolcenigo - 1.821 votanti su 3.708 iscritti: 49,11 per centoSan Daniele del Friuli - 4.174 votanti su 7.789 iscritti: 53,59 per centoSan Giorgio della Richinvelda - 2.135 votanti su 4.632 iscritti: 46,09 per centoSan Giorgio di Nogaro - 4.074 votanti su 6.764 iscritti: 60,23 per centoSequals - 1.217 votanti su 2.487 iscritti: 48,93 per centoSpilimbergo - 6.276 votanti su 10.898 iscritti: 57,59 per centoTalmassons - 2.260 votanti su 4.041 iscritti: 55,93 per centoTreppo Ligosullo - 492 votanti su 851 iscritti: 57,81 per centoZoppola - 4.335 votanti su 8.189 iscritti: 52,94 per cento---------------------Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia: 63,78 per cento (3.341 votanti su 5.238)Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina: 53,90 per cento (1.367 votanti su 2.536) ----------------------I dati ufficiosi sono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it).ARC/GG/ppd