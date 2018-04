Elezioni comunali (sotto 15mila ab.) e referendum: affluenza ore 19.00

Trieste, 29 apr - Affluenza alle ore 19.00 per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei Comuni con meno di 15mila abitanti:Brugnera - 3.623 votanti su 7.856 iscritti: 46,12 per centoFaedis - 1.357 votanti su 3.089 iscritti: 43,93 per centoFiume Veneto - 4.991 votanti su 10.490 iscritti: 47,58 per centoFiumicello Villa Vicentina - 2.681 votanti su 5.478 iscritti: 48,94 per centoFogliano Redipuglia - 1.319 votanti su 2.647 iscritti: 49,83 per centoForgaria nel Friuli - 857 votanti su 2.335 iscritti: 36,70 per centoGemona del Friuli - 5.089 votanti su 11.823 iscritti: 43,04 per centoMartignacco - 3.010 votanti su 6.152 iscritti: 48,93 per centoPolcenigo - 1.424 votanti su 3.708 iscritti: 38,40 per centoSan Daniele del Friuli - 3.273 votanti su 7.789 iscritti: 42,02 per centoSan Giorgio della Richinvelda - 1.569 votanti su 4.632 iscritti: 33,87 per centoSan Giorgio di Nogaro - 2.932 votanti su 6.764 iscritti: 43,33 per centoSequals - 998 votanti su 2.487 iscritti: 40,13 per centoSpilimbergo - 4.877 votanti su 10.898 iscritti: 44,75 per centoTalmassons - 1.688 votanti su 4.041 iscritti: 41,77 per centoTreppo Ligosullo - 428 votanti su 851 iscritti: 50,29 per centoZoppola - 3.409 votanti su 8.189 iscritti: 41,63 per cento---------------------Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia: 52,39 per cento (2.744 votanti su 5.238)Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina: 39,20 per cento (994 votanti su 2.536) ----------------------I dati ufficiosi sono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/GG/ppd