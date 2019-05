Elezioni comunali: Stefano Turchetto sindaco di Farra d'Isonzo

Udine, 27 mag - Stefano Turchetto, appoggiato dalle liste Farra Viva e Impegno comune per Farra, è stato eletto sindaco di Farra d'Isonzo con 573 voti, pari al 56,18% delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti:Milena Colucci (Esserci - l'esperienza condivisa e Divenire - In movimento per esserci) 447 voti (pari al 43,82%).I dati completi e dettagliati sul sito ufficiale della Regione relativo alla consultazione elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/EP/ppd