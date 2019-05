Elezioni comunali: Vittorio Orlando sindaco di Dignano

Udine, 27 mag - Vittorio Orlando, appoggiato dalla lista Progetto per il cambiamento, è stato eletto sindaco di Dignano con 684 voti, pari al 50,18% delle schede valide.Hanno inoltre ottenuto voti:Filippo Bisaro (Insieme per la gente) 425 voti (pari al 31,18%); Adriano Bison (4 Paesi in comune) 161 voti (pari al 11,81%); Gianfranco Leonarduzzi (Lista il ponte per Leonarduzzi sindaco) 93 voti (pari al 6,82%).I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione relativo alla tornata elettorale (elezioni.regione.fvg.it). ARC/EP/ppd