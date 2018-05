Elezioni comunali: Zani sindaco di Faedis

Trieste, 30 apr - Claudio Zani, appoggiato da Lista Civica "Comune di Faedis" e Lista Intesa, è stato confermato sindaco di Faedis con 845 voti, pari al 51,03 per cento delle schede valide.Ha inoltre ottenuto voti Elena Bertossi (Al servizio dei cittadini - Per un nuovo Faedis e Impegno per i cittadini) con 811 voti (pari al 48,97 per cento).I dati completi e dettagliati, a cura del Servizio elettorale della Regione, sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/MA/fc