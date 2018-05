Elezioni Fvg: Lega primo partito davanti a Pd e Forza Italia

Trieste, 30 apr - Le consultazioni regionali del Friuli Venezia Giulia, che hanno portato all'elezione alla presidenza di Massimiliano Fedriga, sostenuto da Lega, Forza Italia, Progetto FVG, Fratelli d'Italia e Autonomia Responsabile, vedono, per quanto riguarda i risultati di lista, la Lega laurearsi prima forza politica, davanti al Partito Democratico e a Forza Italia.Di seguito i risultati percentuali di lista completi, con la relativa attribuzione ufficiosa dei seggi diffusa dal Servizio Consiglio Autonomie locali ed Elettorale della direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme: Lega (34,91%, 17 seggi), Partito Democratico (18,11%, 9 seggi), Forza Italia (12,06%, 5 seggi), Movimento 5 Stelle (7,06%, 4 seggi), Progetto Fvg (6,29%, 3 seggi), Fratelli d'Italia (5,49%, 2 seggi), Patto per l'Autonomia (4,09%, 2 seggi), Cittadini per Bolzonello Presidente (4,07%, 2 seggi), Autonomia Responsabile (3,97%, 1 seggio), Open Sinistra FVG (2,78%, 1 seggio), Slovenska Skupnost (1,16%, 1 seggio).I 47 seggi così ripartiti si vanno ad aggiungere a quelli spettanti al neopresidente Massimiliano Fedriga e a Sergio Bolzonello, candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore.I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it ARC/PPH/