Elezioni regionali Fvg: consiglieri proclamati eletti - Pordenone

Trieste, 5 mag - Consiglieri regionali proclamati eletti nella Circoscrizione di PordenonePer la lista LEGA Collegata al candidato presidente Massimiliano Fedriga STEFANO ZANNIER SIMONE POLESELLO IVO MORAS STEFANO TURCHETPer la lista FORZA ITALIA Collegata al candidato presidente Massimiliano Fedriga MARA PICCINPer la lista PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE FEDRIGA PRESIDENTE Collegata al candidato presidente Massimiliano Fedriga CHRISTIAN VACCHERPer la lista FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE Collegata al candidato presidente Massimiliano Fedriga ALESSANDRO BASSOPer la lista PARTITO DEMOCRATICO Collegata al candidato presidente Sergio Bolzonello NICOLA CONFICONI CHIARA DA GIAUPer la lista CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE Collegata al candidato presidente Sergio Bolzonello TIZIANO CENTISPer la lista MOVIMENTO 5 STELLE Collegata al candidato presidente Alessandro Fraleoni Morgera MAURO CAPOZZELLAPer la lista PATTO PER L'AUTONOMIA Collegata al candidato presidente Sergio Cecotti GIAMPAOLO BIDOLI ARC/GG