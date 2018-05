Elezioni regionali Fvg: consiglieri proclamati eletti - Udine

Trieste, 5 mag - Consiglieri regionali proclamati eletti nella Circoscrizione di UdinePer la lista LEGA Collegata al candidato presidente Massimiliano Fedriga MAURO BORDIN LEONARDO BARBERIO BARBARA ZILLI ELIA MIANI ALBERTO BUDAI MADDALENA SPAGNOLOPer la lista FORZA ITALIA Collegata al candidato presidente Massimiliano Fedriga PIERO MAURO ZANIN FRANCO MATTIUSSIPer la lista PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE FEDRIGA PRESIDENTE Collegata al candidato presidente Massimiliano Fedriga MAURO DI BERT SERGIO EMIDIO BINIPer la lista AUTONOMIA RESPONSABILE Collegata al candidato presidente Massimiliano Fedriga GIUSEPPE SIBAUPer la lista PARTITO DEMOCRATICO Collegata al candidato presidente Sergio Bolzonello CRISTIANO SHAURLI MARIAGRAZIA SANTORO FRANCO IACOPPer la lista OPEN - SINISTRA FVG Collegata al candidato presidente Sergio Bolzonello FURIO HONSELLPer la lista CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE Collegata al candidato presidente Sergio Bolzonello SIMONA LIGUORIPer la lista MOVIMENTO 5 STELLE Collegata al presidente Alessandro Fraleoni Morgera CRISTIAN SERGOPer la lista PATTO PER L'AUTONOMIA Collegata al candidato presidente Sergio Cecotti MASSIMO MORETTUZZO ARC/GG