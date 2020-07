Elezioni: Roberti, in Fvg referendum e 12 Comuni al voto il 20 e 21/9

Accorpamento con referendum riduce disagi per scuola e contattiTrieste, 17 lug - "Come anticipato nelle scorse settimane, le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia si terranno nelle due giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre, in concomitanza con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e, a livello nazionale, con l'election day fissato dal Governo".Lo ha confermato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, al termine dell'odierna riunione di Giunta evidenziando che "accorpando il voto, vengono limitati i disagi all'attività scolastica e le occasioni di concentrazione degli elettori ai seggi, ma anche contenuti i costi a carico della collettività. Ovviamente le attività di voto si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza previste per il contenimento del Covid-19".Domenica 20 e lunedì 21 settembre tutti i cittadini della nostra regione aventi diritto potranno esprimersi in merito al referendum popolare confermativo del testo costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". Inoltre sono chiamati alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali circa 37.500 abitanti in 12 Comuni: Andreis, Barcis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Valvasone Arzene, Varmo e Villesse. Tutti hanno una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quindi non è previsto il turno di ballottaggio.A livello nazionale l'election day aggrega il referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, le elezioni suppletive per i seggi vacanti di Camera e Senato, il rinnovo dei Consigli regionali e l'elezione dei presidenti di sei Regioni a statuto ordinario, i rinnovi degli organi di circa 1.050 Comuni nel resto d'Italia, le elezioni comunali della Regione Trentino Alto Adige, le elezioni degli organi degli Enti locali e degli Enti di area vasta della Regione Sicilia e le elezioni regionali della Valle d'Aosta che si sarebbero dovute tenere il 10 maggio. ARC/MA