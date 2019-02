Elezioni: Roberti, ipotesi data unica per europee e amministrative

Udine, 10 feb - "Nell'ipotesi in cui la giunta regionale deliberasse lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative con le elezioni europee del 26 maggio, il termine per la presentazione delle candidature alle comunali sarà anticipato di una settimana".Lo ha annunciato l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, dopo che la giunta regionale ha approvato un disegno di legge che contiene la proposta di modifica alla legge regionale 19/2013 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali). Come ha spiegato l'assessore "la modifica si rende necessaria per evitare che il primo giorno di deposito delle candidature cada nella giornata festiva di Pasquetta, il 22 aprile; la norma anticipa di una settimana questo termine, portandolo al 15 aprile".Si tratta quindi di una norma transitoria, destinata a trovare applicazione solo nel 2019, del tutto simile alla norma approvata nel 2014, in occasione delle precedenti elezioni europee, quando la tempistica di quelle elezioni evidenziava la stessa problematica. La norma proposta prevede che "qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni". ARC/SSA/ep