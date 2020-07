Elezioni: Roberti, per comuni Fvg ipotesi probabile 20 e 21 settembre

"Bene accorpare con election day per limitare disagi e contatti"Trieste, 10 lug - "Le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia si terranno con tutta probabilità nelle due giornate del 20 e 21 settembre, ma assumeremo una decisione definitiva nella seduta di Giunta del 17 luglio".Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti."La nostra Regione, alla luce dell'autonomia - ha detto Roberti - è libera di fissare la data delle amministrative, ma vista la necessità di ridurre al minimo i disagi all'attività scolastica e di limitare le occasioni di concentrazione degli elettori ai seggi è opportuno accorpare il voto che riguarda i dodici comuni del Friuli Venezia Giulia con l'election day che verrà deciso a livello nazionale".I comuni regionali interessati dal voto sono Andreis, Barcis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Valvasone Arzene, Varmo e Villesse. Tutti hanno una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e, pertanto, non è previsto il turno di ballottaggio. Gli elettori interessati saranno circa 37.500.L'election day a livello nazionale congloberà il referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, le elezioni suppletive per seggi vacanti di Camera e Senato, il rinnovo dei consigli regionali e l'elezione dei presidenti di sei Regioni a statuto ordinario, i rinnovi degli organi di circa 1.050 Comuni nel resto d'Italia - tra cui alcuni capoluoghi di provincia e di regione -, le elezioni comunali della Regione Trentino Alto Adige, le elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta della Regione Siciliana e le elezioni regionali della Valle d'Aosta che si dovevano tenere il 10 maggio.In Friuli Venezia Giulia, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2020, numero 13 (Legge regionale multisettoriale), è stato previsto che le elezioni si possano svolgere in una domenica compresa tra 6 settembre e il 13 dicembre 2020. ARC/PPH/al