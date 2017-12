Emergenza A4: Serracchiani, continuità lavori da proroga CdM

Trieste, 29 dic - "La decisione del Consiglio dei Ministri di prorogare per un anno lo stato di emergenza per l'autostrada A4, e quindi anche il commissario delegato, è tempestiva e consente di proseguire senza soluzione di continuità tutti i lavori sulla terza corsia".Lo ha affermato Debora Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e commissario delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, commentando quanto deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri."La proroga - ha spiegato Serracchiani - consentirà ad Autovie di continuare a disporre del finanziamento ottenuto dalla Banca europea per gli Investimenti e dalla Cassa depositi e Prestiti, evitando le prevedibili difficoltà amministrative derivanti da un rientro al regime ordinario"."La società concessionaria - ha proseguito la presidente Fvg - potrà proseguire con il ritmo attuale nella conduzione degli appalti in corso, relativi al terzo e quarto lotto, per complessivi 420 milioni di euro e procederà nei tempi previsti con l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi rimanenti, relativi ai sub-lotti 2 e 3 del secondo lotto e del casello di Alvisopoli, per complessivi 551 milioni di euro".ARC/COM/fc