Emergenze: Nazzareno Candotti nuovo direttore Servizio Nue 112

Trieste, 12 lug - Nazzareno Candotti è il nuovo direttore del Servizio Nue 112. Lo ha deciso stamane la Giunta regionale, che ha approvato la delibera presentata dall'assessore alla Funzione Pubblica e al Personale, Sebastiano Callari, per l'affidamento di un incarico triennale a decorrere dal 15 luglio prossimo.Nato nel 1964, Candotti si è specializzato in ingegneria delle telecomunicazioni e ha alle spalle una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, che lo ha portato a ricoprire, nel Comune di Forni di Sopra, le funzioni di dirigente nei settori dell'Urbanistica, dell'Edilizia Privata, dei Lavori Pubblici e delle Manutenzioni."Si tratta di una scelta importante sulla quale nutriamo grandi aspettative - ha commentato il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi - non solo per le indiscusse competenze di Candotti, ma per la sua propensione all'innovazione: una vocazione - secondo Riccardi - che risulterà fondamentale nella fase di ricostruzione e miglioramento della Centrale operativa 112." ARC/DFD/ep