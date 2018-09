Emigrazione: Roberti, contatti ben saldi grazie ad associazioni

Trieste, 27 set - Quindici ragazzi e ragazze fra i 18 e i 35 anni provenienti da Argentina (7), Brasile (3), Uruguay (2), Australia (2) e Sud Africa (1), discendenti da emigrati di origine giuliana, sono stati ricevuti oggi dall'assessore ai Corregionali all'estero del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a conclusione del 20. stage Giovani organizzato dall'Associazione Giuliani nel Mondo (Agm) con il sostegno della Regione.Insieme a loro, accompagnati da presidente e direttore dell'Agm, Dario Locchi e Fabio Giberna, anche cinque ultrasettantenni originari di Pirano, Monfalcone, Capodistria e Pola, attualmente residenti in Uruguay, Australia e Brasile, protagonisti della 7. edizione del soggiorno EverGreen."Queste iniziative - ha affermato Roberti - contribuiscono concretamente a mantenere ben saldi i legami tra il Friuli Venezia Giulia e i suoi corregionali all'estero. Sono rapporti - ha evidenziato l'assessore - che spaziano tra l'affettività nei confronti delle proprie radici e la prospettiva di avviare o implementare collegamenti professionali così come corridoi commerciali"."La Regione - ha garantito Roberti - appoggia convintamente l'attività delle associazioni di corregionali all'estero e, a questo proposito, stiamo anche rimodellando la struttura operativa dedicata per essere sempre più vicini alle esigenze reali di chi, con grande impegno e dedizione, opera per favorire il mantenimento e lo sviluppo dei contatti in tutto il mondo".Tra i vari interventi che hanno contraddistinto l'incontro, i ringraziamenti per "una settimana molto formativa e conoscitiva" formulati dal più giovane partecipante, il 18enne Bruno Settecase, studente di Architettura a Rosario, in Argentina, e la commossa testimonianza di Maria Josè Cettina de Luca Coltro, presidente del circolo Agm di Curitiba, in Brasile, che ha ringraziato "chi ci consente di ritrovare la nostra identità o di scoprire chi erano e da dove venivano i nostri padri, nonni e ormai anche bisnonni"."Questa opportunità - ha sottolineato la presidente - ha un valore immenso per tutti noi, dai più giovani, che solo in questo modo possono prendere coscienza del passato e instaurare rapporti personali e professionali per il loro futuro, ai meno giovani che hanno la possibilità di rivivere ciò che hanno lasciato ed apprezzarlo nella forma attuale". ARC/FC/ep