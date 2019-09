Energia: Scoccimarro, nuova centrale Paularo importante per montagna

Trieste, 14 set - "Un impianto all'avanguardia, perfettamente compatibile con l'ambiente, nel solco di quella che da un secolo è la tradizione friulana nel campo delle centrali idroelettriche".Lo ha detto oggi a Paularo l'assessore a Energia e Difesa dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, in occasione dell'apertura di una centrale idroelettrica di nuova generazione da 200 Mw di potenza.L'assessore, commentando i tempi di attesa per la realizzazione dell'opera (inizio iter 2007), ha sottolineato come la Giunta Fedriga sia impegnata in un importante lavoro di studio per l'attuazione di una concreta sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale.Scoccimarro ha anche rimarcato come "giustamente" sia cambiata la sensibilità ambientale in questo ultimo decennio e quindi le soluzioni progettuali "devono essere il risultato di un rispettoso equilibrio tra le esigenze delle comunità, nella fattispecie l'approvvigionamento energetico in una zona montana, e la compatibilità ambientale, senza concessione alcuna - ha concluso - agli estremismi". ARC/GG/fc