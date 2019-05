Enti locali: ad ASE servizi manutenzione energetica per 30 mln euro

Trieste, 14 mag - Regione e ASE (AcegasApsAmga Servizi Energetici), rappresentate rispettivamente dall'assessore alle Autonomie locali e dall'amministratore delegato Giorgio Golinelli, hanno siglato oggi a Trieste il contratto, del valore di quasi 30 milioni di euro, che assegna per quattro anni all'azienda con sede legale a Udine la gestione di tre dei cinque lotti previsti nel bando per la gestione dei servizi di manutenzione energetica inerenti immobili e impianti in Friuli Venezia Giulia di proprietà dell'Amministrazione regionale, dei vari enti collegati, di 153 Comuni e delle Uti.



Tra i subappaltatori coinvolti nella realizzazione dei lavori, ha sottolineato la Regione, è presente una forte maggioranza di piccole-medie imprese del territorio a tutto vantaggio dell'economia locale.



Questo bando di gara, ha evidenziato inoltre l'Amministrazione regionale, è anche il primo interamente elaborato attraverso la piattaforma digitale E-Appalti Fvg.



I tre lotti di competenza ASE comprendono costituzione e gestione dell'anagrafe tecnica di immobili e impianti, così come la manutenzione di impianti elettrici, di sicurezza e controllo accessi, idrico sanitari, di riscaldamento e raffreddamento, elevatori e antincendio, oltre al piccolo mantenimento edile. Complessivamente, potrebbero essere coinvolte 2-3mila strutture.



Nell'arco dei quattro anni di accordo con ASE, ogni singolo ente potrà attivare contratti derivati della durata variabile tra 24 e 60 mesi.



Ulteriori informazioni saranno disponibili da domani sul sito web ufficiale della Regione, al link http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/CUC/gestio ne_contratti/. ARC/FC/ppd