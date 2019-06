Enti locali: Callari, albo regionale per responsabili ragioneria

Udine, 7 giugno - "Stiamo pensando a una nuova figura di grande competenza, professionalmente qualificata, capace di gestire le complessità legate ai bilanci degli enti locali e per la quale sia prevista l'istituzione di un albo, alla pari di quello dei segretari generali. Quindi, un ruolo di carattere fiduciario nei confronti del sindaco, al fine di armonizzare l'equilibrio tra chi ha assunto un impegno con gli elettori sulla base di un determinato programma e chi ha il compito tenere in equilibrio i conti pubblici".Questo il concetto espresso oggi a Udine dall'assessore regionale alla Funzione pubblica, Sebastiano Callari, nel corso della Tavola rotonda organizzata dal Centro di competenza per la pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia e dedicata al ruolo del responsabile dei servizi finanziari nell'ente locale.Come sottolineato dall'assessore, le ragioni di un'evoluzione della figura del "ragioniere capo" trovano fondamento anche nella necessità di poter disporre di dirigenti dotati di un alto grado di aggiornamento, "indispensabile per far fronte alle difficoltà di un panorama normativo di complicata interpretazione anche in conseguenza dell'intreccio di leggi regionali, nazionali e europee".L'opportunità per mettere in atto questo cambiamento, come ha specificato Callari, potrebbe essere la riforma degli enti locali. "Nell'ambito del superamento delle Unioni territoriali intercomunali e della creazione di un nuovo ente intermedio - ha spiegato l'assessore - l'obiettivo non è certamente solo quello di ridisegnare dei confini geografici, ma di pensare primariamente ai contenuti, nella fattispecie cercando di far fronte alle emergenze di tipo contabile che attanagliano spesso l'operato dei piccoli comuni mettendo a disposizione delle figure professionali di alto livello in grado di affrontare le criticità finanziarie dell'ente". ARC/GG/ppd