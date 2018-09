Enti locali: Callari, vicini ai Comuni nella fase emergenziale

Trieste, 19 set - La Regione sosterrà i piccoli Comuni del Friuli Venezia Giulia che dovessero trovarsi in difficoltà nel gestire i bandi di concorso per la ricerca di personale. Nel frattempo, la Giunta Fedriga ha già attivato una Task Force trasversale alle varie direzioni per venire incontro alle amministrazioni del territorio in questa prima fase di emergenza.Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Sebastiano Callari, nel corso di un incontro con alcuni sindaci della Bassa Friulana, molti dei quali inclusi nell'Uti Riviera."Tra le varie criticità che attualmente si trovano costretti ad affrontare i Comuni Fvg - ha evidenziato Callari a margine della riunione - quella del personale è una delle più complicate. Ecco perché, in attesa di una ristrutturazione complessiva che stiamo operando con grande oculatezza e dovizia di specificità nell'ottica di creare aree omogenee e identitarie, siamo il più possibile attenti - ha concluso - alle esigenze contingenti degli enti più a contatto diretto con i cittadini".ARC/FC