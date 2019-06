Enti locali: da Cal intesa all'unanimità su manovra

Roberti, 13 milioni a disposizione del sistema autonomie localiUdine, 24 giu - L'anticipo di una manovra da 10 milioni di euro relativa al ricalcolo e ridistribuzione delle somme derivanti dal sovragettito dell'Imposta Municipale Unica (Imu), prelevate ai Comuni e trattenute in eccedenza dallo Stato e che la sentenza della Corte Costituzionale del 2016 ha stabilito spettino alla Regione, incassa oggi l'intesa all'unanimità del Consiglio delle autonomie.Il risultato, in sede di assestamento di bilancio, lascia molto soddisfatto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, il quale ha illustrato nel dettaglio il totale delle poste a favore degli enti locali che, per la parte corrente, chiude su un totale di 13 milioni di euro: ovvero i 10 milioni extragettito Imu, oltre ai 2,4 milioni destinati ai piccoli comuni e ai 600 mila euro a favore di quelli montani."Abbiamo voluto - ha spiegato Roberti - anticipare quanto previsto dall'accordo Stato-Regione firmato a fine febbraio scorso e entrato in norma nel Decreto crescita. Nonostante la legge regionale di Stabilità 2019 prevedesse l'applicazione dal 2020 si è voluto dare una risposta immediata ai Comuni".Roberti ha spiegato che secondo i dati del Mef la rideterminazione del gettito Imu comportava il miglioramento per 113 comuni ma un peggioramento per 102."L'obiettivo principale della Regione - ha precisato l'assessore - è stato quello di assicurare l'equilibrio del sistema integrato dell'intero Friuli Venezia Giulia, mettendo in sicurezza i bilanci comunali di chi avrebbe dovuto aumentare il suo dare con una sorta di franchigia. Abbiamo quindi provveduto a mettere a saldo zero i Comuni che avrebbero dovuto subire prelievi e a redistribuire la differenza tra tutti i restanti a cui spettava un guadagno. Il calcolo della redistribuzione, visto che l'intervento avviene a luglio e la legge entrerà in vigore a agosto, per il 2019 avviene per una quota pari a cinque/dodicesimi".Per quanto riguarda la posta per i Comuni montani e quella destinata agli enti locali sotto i 3mila abitanti - le due tipologie di Comuni che risultavano più penalizzate nei trasferimenti gli anni scorsi - Roberti ha evidenziato che si tratta in entrambi casi di assegnazioni integrative e non straordinarie e che le amministrazioni potranno contare su una programmazione triennale. Due terzi dei Comuni (85) sotto i 3mila abitanti ricevono quindi un'integrazione ai trasferimenti ordinari."Si tratta quindi di tre misure - ha concluso Roberti - che in assestamento vanno ad aggiungersi all'incremento del fondo investimenti per i Comuni (ulteriori 2,5 mln) e che nell'insieme determinano un netto aumento delle risorse a favore del sistema delle autonomie locali".Particolarmente apprezzati dal Cal anche gli interventi di modifica in materia di Centrale unica di committenza e sull'imposta di soggiorno (ogni comune potrà decidere se applicarla o meno, superando così il concetto di "turisticità").1- segue ARC/EP/ppd