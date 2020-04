Enti locali: domani 27/4 Consiglio delle autonomie

Udine, 26 apr - È convocata per domani, lunedì 17, alle ore 16, in videoconferenza, una seduta del Consiglio delle autonomie locali presieduta da Antonio Di Bisceglie.All'ordine del giorno l'espressione dell'intesa su due disegni di legge: le misure urgenti su demanio marittimo e idrico e le disposizioni, altrettanto urgenti, in materia di autonomie locali e funzione pubblica.Il Cal esprimerà, inoltre, il parere sulle modifiche al regolamento di attuazione della legge sugli interventi per la promozione e diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli (legge regionale 19/2010). ARC/EP