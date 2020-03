Enti locali: domani a Udine seduta Consiglio delle autonomie

Trieste, 3 mar - Domani, mercoledì 4 marzo, si terrà a Udine, con inizio alle ore 17, la seduta del Consiglio delle autonomie locali nella sede della Regione in via Sabbadini 31.All'ordine del giorno l'intesa sullo schema di disegno di legge multisettoriale approvato dalla Giunta regionale in via preliminare lo scorso 21 febbraio; il parere sul regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici previsti dalla Legge regionale n. 20 del 2005; il parere sulla delibera della Giunta regionale riguardante il regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno delle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa; le comunicazioni sul disegno di legge "Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali" approvato dalla Giunta regionale in via definiva sempre lo scorso 21 febbraio. ARC/RT/ep