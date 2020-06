Enti locali: domani Cal esamina assestamento bilancio

Udine, 23 giu - E' convocata per domani, mercoledì 24 giugno, alle 16, una seduta in videoconferenza del Consiglio delle autonomie locali.All'ordine del giorno è prevista l'espressione del parere sul ddl di assestamento di bilancio per il 2020 e per il 2020-22 e l'intesa sul ddl di assestamento di bilancio per quanto riguarda i trasferimenti finanziari agli enti locali.Nella seduta verranno anche designati i quattro Comuni che faranno parte del Tavolo tecnico-politico tra Regione e enti locali per la collaborazione alla programmazione e gestione delle attività organizzative e finanziarie durante l'emergenza Covid-19. ARC/EP/gg