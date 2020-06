Enti locali: domani seduta Consiglio autonomie

Udine, 7 giu - E' convocata per domani, lunedì 8 giugno, alle ore 15.30, una seduta in videoconferenza del Consiglio delle autonomie locali. All'ordine del giorno l'espressione dell'intesa sul disegno di legge in materia di paesaggio, urbanistica e edilizia e la designazione di un rappresentante degli enti locali al tavolo tecnico dell'Ufficio scolastico regionale in supporto alle scuole per gli esami di Stato e per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21. Nell'occasione, il presidente Antonio Di Bisceglie relazionerà anche sulla problematica inerente la riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici. ARC/EP