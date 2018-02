Enti locali: domani seduta del Consiglio delle Autonomie

Udine, 21 feb - Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) è stato convocato per domani, 22 febbraio, a Udine, alle ore 14.30, nel palazzo della Regione di via Sabbadini, per esprimere il proprio parere su quattro provvedimenti della Giunta regionale.La seduta sarà aperta da comunicazioni su un disegno di legge inerente la semplificazione in materia di servizi e di diritto all'accesso, a modifica del testo unico delle norme sul procedimento amministrativo.L'organismo consultivo del sistema delle Autonomie dovrà quindi esprimere il proprio parere sull'attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza; sulla variante cartografica n.3 del piano di utilizzo del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa all'area che interessa la zona Sacca dei Moreri/Grado Pineta nel comune di Grado; sul Piano regionale della salute mentale - infanzia, adolescenza, età adulta - per gli anni 2018-2020.Il Consiglio delle autonomie locali dovrà inoltre esprimere parere in via d'urgenza sulla rideterminazione della quota del Fondo sociale regionale per il 2018.Infine il Cal dovrà provvedere alla designazione di un rappresentante delle Unioni territoriali intercomunali nel Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico per le attività produttive (Suap). ARC/CM