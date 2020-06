Enti locali: domani seduta del Consiglio delle autonomie

Udine, 28 giu - E' convocata per domani, lunedì 29 giugno, alle ore 11.30, una seduta in videoconferenza del Consiglio delle autonomie locali.All'ordine del giorno vi è l'espressione del parere urgente sull'attivazione dei contributi per i centri estivi per i bambini di età 3-14 anni nel periodo maggio-agosto 2020 e delega ai Comuni per le funzioni amministrative, delibera approvata in via preliminare dalla Giunta venerdì 26 giugno; del parere sulle linee guida per l'adozione dei piani territoriali per la gestione in sicurezza dei servizi per la disabilità e quello della sperimentazione di percorsi innovativi; del parere sul Documento programmatico per il triennio 19-21 del Fondo nazionale per la non autosufficienza.Infine, il Cal sarà chiamato a esprimere eventuali osservazioni al disegno di legge in materia di paesaggio, urbanistica e edilizia nel testo approvato dalla IV Commissione consiliare il 25 giugno. ARC/EP