Enti locali: Fedriga, garanzie da ministro Boccia su ok norma Fvg

Trieste, 29 ott - "Ho sentito il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, qualche giorno fa e mi ha garantito informalmente che nel prossimo Consiglio dei ministri verrà inserito il recepimento della norma sul sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia".Lo ha annunciato il governatore Massimiliano Fedriga dopo l'approvazione in Aula consiliare della legge che recepisce i principi fondamentali del sistema integrato del Friuli Venezia Giulia a seguito dell'accordo tra Stato e Regione, accordo siglato dallo stesso Fedriga con l'allora ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria.Il governatore, che ha ringraziato Maggioranza e Opposizione per il voto unanime, ha affermato che "oggi tutto il Consiglio regionale fa un grandissimo passo, come non si vedeva da anni, verso la tutela e la valorizzazione dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia". ARC/PPH/fc