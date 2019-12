Enti locali: lunedì 16/12 seduta del Cal su Linee gestione sanità 2020

Udine, 14 dic - Lunedì 16 dicembre, alle 9.30, è convocata a Udine una seduta del Consiglio delle autonomie locali.Il Cal presieduto da Antonio Di Bisceglie sarà chiamato a esprimere il parere sulle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per il 2020 e sul Regolamento di modifica per la determinazione dei criteri di riparto del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine.All'ordine del giorno anche il parere sulla modifica degli ambiti territoriali per la gestione dei Servizi sociali dei Comuni a seguito del passaggio di Osoppo all'ambito Gemonese- Canal del Ferro-Valcanale. ARC/EP