Enti locali: ok a progetti biblioteca Aviano e centro sedia Manzano

Udine, 27 gen - La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha autorizzato, su proposta dell'assessore alla Cultura, l'utilizzo dei contributi regionali già concessi alcuni anni fa, pari a 1.155.560 per il Comune di Aviano e a 487.500 euro per quello di Manzano, per proseguire la realizzazione di due progetti culturali - la nuova biblioteca e il Centro di catalogazione e di ricerca sul Distretto della sedia - per cui è stata nel frattempo richiesta una diversa destinazione della sede.L'amministrazione comunale avianese, che aveva infatti espresso la volontà di una diversa collocazione per la nuova biblioteca rispetto a quella precedentemente individuata nel progetto preliminare approvato, potrà utilizzare i contributi per il 1° lotto dell'intervento per la realizzazione dell'edificio da destinare a biblioteca e attività culturali. Analogamente il Comune di Manzano potrà utilizzare il contributo regionale per realizzare la sede del Centro di catalogazione e di ricerca della sedia che, dalla iniziale via San Giorgio, ora è stata individuata in Borgo del Pozzo.