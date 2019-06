Enti locali: parere all'unanimità su assestamento 2019 dal Cal

Zilli, metodo della condivisione con enti locali premiaUdine, 24 giu - Nella seduta odierna il Consiglio delle autonomie locali presieduto da Antonio Di Bisceglie ha espresso all'unanimità il parere sull'assestamento 2019-21 illustrato dall'assessore alle Finanze Barbara Zilli."Il voto unanime ci conforta sulla direzione che abbiamo voluto imprimere e sul metodo della condivisione che abbiamo intrapreso con i Comuni e che, lo dimostra il risultato di oggi, è quello che premia", ha commentato l'assessore.Zilli, illustrando nel dettaglio le principali poste del documento del valore di circa 155 milioni di euro tra spesa corrente e investimenti per l'anno in corso, ha ricordato che si tratta di una manovra che punta a dare risposte concrete a settori strategici per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, in particolare sanità, lavoro, attività produttive, agricoltura, infrastrutture e cultura.In aggiunta a quanto già reso noto sulle macroposte, Zilli ha evidenziato anche altre disponibilità che, pur riguardando importi meno ingenti, potranno però incidere molto sulla competitività.Tra questi, l'art bonus regionale, misura che andrà a cumularsi a quello già previsto dallo Stato per incentivare gli investimenti in cultura attraverso un credito di imposta (350mila euro); le risorse previste per la valorizzazione della rete museale della Carnia (100mila euro); per la Fondazione Aquileia (2 mln); per il Fondo Diocesi (1,2 mln); per l'acquisto dei sedimi ferroviari da destinare a piste ciclabili (1,3 mln); di arredi per le scuole (1 mln); scuolabus (1,8 mln); per il fondo edilizia scolastica (1mln); per lo scorrimento del bando a favore degli investimenti per i centri minori sotto il 3mila abitanti (2mln) e per le attrezzature sportive (500mila euro).Nel settore agricolo, i contributi in termini di investimenti - ha precisato Zilli - sono stati previsti per il fondo di rotazione, per i comuni montani colpiti dall'uragano Vaia, ma anche per poste più specifiche come l'acquisto di un unico macchinario che consentirà l'analisi del latte a livello regionale, il sostegno alle latterie turnarie, agli apicoltori. Zilli ha reso noto anche che è stato incrementato con un milione di euro il fondo creato in legge di Stabilità con 3,5 milioni per il sostegno agli ex soci risparmiatori coinvolti nei crac Coopca e Cooperative Operaie.Da rilevare inoltre l'impatto dei 15 milioni di euro derivanti dall'accordo Fedriga-Tria e destinati agli investimenti per spese di manutenzione straordinaria di strade, scuole, immobili e opere di prevenzione idraulica da danni atmosferici.2-fine ARC/EP/ppd