Enti locali: Pizzimenti, sì Cal a ddl paesaggio, urbanistica, edilizia

Udine, 8 giu - Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso intesa unanime al disegno di legge in materia di paesaggio, urbanistica e edilizia.La norma è stata illustrata dall'assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, che ha evidenziato come la modifica di due articoli (art.2 e art.5) "consenta di fare delle integrazioni tecniche, da un lato, relativamente alle commissioni urbanistiche comunali, con la previsione della possibilità per i Comuni di riconoscere un rimborso spese ai professionisti che le compongono; dall'altro, armonizzando le previsioni relative al bonus superfici che viene esteso anche al calcolo delle superfici accessorie".Il Cal ha poi designato il proprio presidente, Antonio Di Bisceglie, a prendere parte, in rappresentanza degli enti locali, al tavolo tecnico dell'Ufficio scolastico regionale in supporto alle scuole per gli esami di Stato e per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21.L'assemblea ha poi condiviso una lettera che sarà indirizzata al vicepresidente del Friuli Venezia Giulia per la competenza su sanità e Protezione civile, con cui i Comuni chiedono una revisione della norma che prevede la sanificazione dei giochi per bambini nei parchi e giardini pubblici. ARC/SSA/pph